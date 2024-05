Una struttura originale e autentica per vivere l’esperienza di AlUla. È Dar Tantora The House Hotel , gestita da Kerten Hospitality, che ha ufficialmente aperto le prenotazioni.

Si tratta di una eco-community boutique di 30 camere che ha la particolarità di essere stata realizzata utilizzando le tecniche costruttive originali del luogo, con muri in terra e pietra, illuminato esclusivamente a lume di candela e con sistemi di irrigazione e ventilazione originali sapientemente restaurati, che riducono al minimo il consumo di energia e l’impatto ambientale.

Costruita con gli stessi materiali e le stesse tecniche architettoniche delle 900 case tradizionali che compongono la Old Town di AlUla, la struttura sfrutta l’estremità meridionale del sito storico di AlUla, reimmaginando una delle case esistenti come un lussuoso alloggio su più livelli.

Creato dall’architetta Shahira Fahmy in collaborazione con i team di restauro specializzati e artigiani locali, la struttura presenta 30 camere e suite, una piscina a sfioro, una palestra, uno studio di yoga e meditazione, una spa e un ristorante.

Si tratta di un hotel unico nel suo genere, con pareti affrescate con disegni tradizionali e un ristorante, Joontos, che utilizza ingredienti locali instaurando rapporti con gli agricoltori e i fornitori di AlUla e attuando una filosofia di zero sprechi in cucina.

Le camere duplex del Dar Tantora The House Hotel rispecchiano la vita domestica tradizionale della Old Town di AlUla, con le camere da letto al piano superiore e le zone giorno/lavoro al piano inferiore. Le terrazze e la piscina a sfioro sono progettate per ottimizzare la vista sull’oasi e sulle rocce circostanti e per osservare le stelle di notte.