Apre il Rosewood Mandarina, attesissimo resort sulla Riviera Nayarit

Apre ufficialmente le porte il Rosewood Mandarina, nuovo attesissimo ‘santuario’ di sole suite in Messico, sulla Riviera Nayarit. L'esperienza immersiva del nuovo resort passa attraverso tre ecosistemi distinti: una parte è posta in ​​cima alla montagna con ampie vedute sull'oceano, un’altra lungo la spiaggia di Canalan e la terza nelle pianure agrarie nel cuore del resort. In ognuna, gli ospiti sono invitati a entrare in contatto con l'ambiente da sogno della regione in modo profondamente personale.

Ognuna delle 134 sistemazioni ultra-lusso, tra cui tre suite speciali e due ampie ville indipendenti, offre una piscina privata, ampie terrazze ed elementi di design su misura realizzati in collaborazione con artigiani locali per rendere omaggio al ricco patrimonio culturale della regione; il design è stato curato da Caroline Meersseman di Bando x Seidel Meersseman. Il top del lusso si ha con la Canalan Beachfront Villa e con la Cora Four Bedroom Mountaintop Villa che offrono spazio, privacy e viste mozzafiato, con piscine a sfioro che si fondono armoniosamente con l'orizzonte.

Come parte del celebre progetto Mandarina, il resort offre una vasta gamma di esperienze curate nei minimi dettagli, dal surf e alle skyline, dall'equitazione alle vivaci partite di polo presso il Mandarina Equestrian Club, mentre il Mandarina Golf Club ha aperto il 1° aprile.

Anche l’offerta enogastronomica omaggia il patrimonio regionale: gli ospiti possono assaporare la cucina messicana a La Cocina, a pochi passi dalla riva dell'Oceano Pacifico, o rilassarsi con le vibrazioni positive e la cucina spagnola costiera sulla spiaggia di Buena Onda. Entro la fine dell'anno, gli ospiti potranno sperimentare la raffinata arte di Toppu, un elegante ristorante giapponese di alta cucina in cima alla montagna, o sorseggiare cocktail artigianali al Barra Peñasco, nascosto sulla scogliera. Le quattro tranquille piscine fronte oceano, il centro fitness all'avanguardia e l'esclusiva Asaya Spa invitano gli ospiti a un relax senza pari, mentre i più piccoli possono partecipare a programmi di animazione ispirati alla destinazione presso il miniclub Rosewood Explorers.