Apre l’Hard Rock Hotel Malta, 5 stelle a St George's Bay. La gallery

Ha ufficialmente aperto le sue porte l’Hard Rock Hotel Malta, che sbarca nella St George's Bay con un investimento monstre da 350 milioni di euro nel settore turistico maltese. “Siamo entusiasti di vedere l’Hard Rock Hotel Malta prendere vita come parte del più ampio sviluppo di St. George's Bay - ha commentato Robert Debono, ceo di db Group -. Non vediamo l'ora di mostrare agli ospiti la ricca cultura e gli incredibili panorami per cui Malta è famosa, combinati con l'iconica esperienza di ospitalità Hard Rock, incentrata sulla musica”.

“L’apertura dell’Hard Rock Hotel Malta segna un nuovo capitolo per St. George’s Bay, St. Julian’s, Pembroke e l’intera isola - aggiunge Thomas Guss, direttore generale dell’Hard Rock Hotel Malta -. Siamo entusiasti di poter finalmente dare il benvenuto ai nostri ospiti e alla comunità locale e di dare vita a una nuova destinazione dove musica, intrattenimento, gastronomia ed esperienze indimenticabili si fondono”.

L'inconfondibile energia del marchio Hard Rock si percepisce in tutta la nuova struttura di 397 camere, dalla piscina a sbalzo sul tetto al beach club, immergendo gli ospiti nella bellezza e nello spirito dell'atmosfera balneare mediterranea. Con 11 piscine, più di 10 tra ristoranti, bar, lounge e club, una spa di 3.800 mq dedicata al benessere e al fitness e una ballroom di 466 mq, gli ospiti potranno vivere un'esperienza che fonde la storia di Malta con l'iconico stile di vita Hard Rock.