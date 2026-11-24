AMAALA si arricchisce di un nuovo resort. Red Sea Global ha infatti annunciato l’apertura del The Ritz-Carlton, AMAALA, il resort più grande della destinazione.

Progettato da Foster + Partners, con interni curati da L&W, il resort presenta un'architettura che reinterpreta le forme organiche e le texture dei tradizionali villaggi costieri sauditi, dando vita a un'espressione informale del lusso in riva al mare. La struttura dispone di 390 camere, di cui 69 suite. Pensato per famiglie, viaggiatori curiosi e amanti della vita sul mare, il resort invita gli ospiti a personalizzare il proprio soggiorno all'insegna dell'avventura, della tranquillità, della condivisione o del prendersi del tempo per stare da soli.

“La nostra ambizione è sempre stata quella di creare qualcosa che andasse oltre una semplice collezione di resort di lusso – dice John Pagano, group ceo di Red Sea Global -. Stiamo dando vita a una destinazione che propone un approccio profondamente diverso. Con otto resort attualmente aperti, tutti inaugurati nel corso di quest'anno, stiamo vedendo questa visione trasformarsi in realtà. L'apertura di The Ritz-Carlton, AMAALA aggiunge una nuova dimensione a questa visione, combinando benessere, esperienze legate al mare, un'offerta gastronomica d'eccellenza e attività dedicate a tutte le generazioni, in un contesto naturale straordinario”.

Il benessere è al centro dell'offerta del resort, con esperti in loco che guidano gli ospiti attraverso percorsi personalizzati dedicati al wellness, al fitness e alla natura. La Ritz-Carlton Spa, che si estende su una superficie di 1.225 metri quadrati, dispone di otto cabine per trattamenti, due cabine esterne, strutture termali, esperienze di inalazione salina e galleggiamento a secco, oltre a una lounge dedicata al relax, un giardino sensoriale e un padiglione esterno per praticare yoga.

A completamento dell'approccio più ampio del resort al tema del benessere, gli ospiti possono mantenersi attivi praticando tennis, padel e pickleball, sport acquatici, ciclismo ed escursioni in e-bike, oppure rilassarsi sulla spiaggia privata e nelle diverse piscine, tra cui quelle riservate esclusivamente alle donne e agli adulti. La Grand Oasis Pool, la piscina più grande di AMAALA, offre uno spazio centrale per trascorrere giornate di relax e incontri serali. L'esperienza si estende a tutte le generazioni, con il programma Ritz Kids che propone spazi dedicati, sia interni che esterni, e attività creative, mentre gli adolescenti possono usufruire di ambienti ed esperienze pensati appositamente per loro.

Sette tra ristoranti e mocktail bar riuniscono una vasta gamma di influenze gastronomiche, spaziando dalla cucina caraibica e latinoamericana a quella levantina e asiatica, con diversi locali affacciati sulla marina.

Il resort rafforza inoltre la capacità di AMAALA di ospitare conferenze ed eventi, grazie alla ballroom più grande della destinazione, a 12 spazi flessibili per meeting ed eventi e a una Club Lounge.