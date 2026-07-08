Un lusso che supera la dimensione dell’ostentazione per restituire valore al tempo, all’interiorità e alle relazioni. È questa la direzione verso cui sta evolvendo il turismo di alta gamma, sempre più orientato a esperienze autentiche e significative. Il tema è al centro dei lavori di Travel Hashtag Italy Edition 2026, in corso oggi a Zafferana Etnea, in Sicilia, nel resort Monaci delle Terre Nere.

Dopo i saluti introduttivi del founder di Travel Hashtag Advisory, Nicola Romanelli, il dibattito è entrato nel vivo con un ricco programma di panel che fino a tardo pomeriggio coinvolgerà rappresentanti delle istituzioni e protagonisti dell’industria dei viaggi e dell’ospitalità. Tra i tanti, il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio e Luca Borrelli, public affairs manager Italy di Booking.com.

A portare la sua visione di lusso anche Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG, tra i protagonisti del keynote speech ‘Il nuovo Lusso: Tempo, Cura, Essenzialità, Cultura’.

“Ha ancora senso parlare di lusso? È la domanda che mi porto a casa dopo il confronto di oggi - afferma Armiri -. Abbiamo parlato delle tendenze che stanno ridisegnando il turismo di fascia alta e di come stiano cambiando le aspettative dei viaggiatori. Sempre più spesso il lusso non coincide con l’ostentazione, ma con ciò che ci permette di esistere davvero: avere tempo, spazio, silenzio, riconnetterci con noi stessi, vivere luoghi autentici, sentirci accolti con cura e gentilezza, nel pieno rispetto del territorio”.

Creare emozioni e ricordi duraturi

Un cambiamento che coinvolge l’intera filiera dell’ospitalità, chiamata a ripensare il proprio approccio all’esperienza del cliente. “Credo che la sfida per l’hôtellerie di alta gamma sia proprio questa: non limitarsi a offrire servizi eccellenti, ma creare esperienze capaci di lasciare un’emozione e un ricordo duraturo”, asserisce Armiri.

Una visione che si riflette anche nel nuovo progetto di Italian Exhibition Group: AURA-The Luxury Travel Event, manifestazione internazionale dedicata al turismo di alta gamma - in programma dal 27 al 29 ottobre 2026 alla Fortezza da Basso di Firenze -, al cui lancio Armiri sta lavorando in questi mesi.

“È stato un piacere condividere idee e confrontarmi con professionisti che, ogni giorno, contribuiscono all’evoluzione del nostro settore - conclude -. Per me il lusso resta qualcosa di semplice, ma prezioso: un sorriso sincero, la capacità di ascoltare e il desiderio autentico di far stare bene il prossimo”.