Terza e ultima giornata per AURA – The Luxury Travel Event, l’evento dedicato al turismo di lusso organizzato da IEG che sta animando Fortezza da Basso a Firenze.

Nella giornata di ieri i 100 seller hanno iniziato i business meeting con gli oltre 100 buyer presenti, e già moltissimi sono gli appuntamenti che si sono concretizzati. Appuntamenti che proseguiranno anche oggi, fino alle 14. Apprezzata dai buyer la dimensione raccolta dell'evento e il focus Italia, che ha permesso di tenere l'agenda concreta, serrata di appuntamenti e non dispersiva. Come ha sottolineato il primo giorno Deloitte, durante la presentazione di una ricerca sul segmento luxury hospitality, commissionata ad hoc per AURA, il 70% degli operatori intervistati considera utile o molto utile partecipare a eventi b2b specializzati nel segmento luxury. Il 68% degli intervistati da Deloitte, infatti, giudica l’offerta di eventi b2b nel segmento luxury hotel in Italia carente, o al massimo nella media. Networking con contatti qualificati e opportunità di business concrete sono i principali fattori di valore di un evento b2b nel segmento luxury, con il 62% delle indicazioni complessive raccolte nel sondaggio.

I protagonisti dell’evento, oltre ai meeting, hanno potuto conoscere in questi giorni le eccellenze produttive e artigianali della città grazie alle networking experience che si sono tenute nella prima giornata.

Non solo. L’appuntamento fiorentino ha riservato anche momenti glamour e lifestyle, con due serate ospitate in location d’eccezione aperte per l’occasione: Palazzo Gondi, dimora nobiliare del XIV secolo dietro Palazzo Vecchio e le Serre Torrigiani, giardino segreto nel cuore di Firenze. Con i suoi sette ettari, le Serre Torrigiani sono il parco privato più grande d’Europa all’interno delle mura storiche di una città.