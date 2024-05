Autograph Collection arriva a Santorini con il lusso sostenibile del Domes Novos Santorini

Autograph Collection Hotel sbarca a Santorini. La collezione dà il benvenuto in portfolio al Domes Novos Santorini, Autograph Collection.

Di grande impatto architettonico e adatto alle famiglie, l’hotel si trova nella regione di Tholos, lontano dai sentieri battuti, e dispone di 50 suite e 2 ville, ognuna con piscina privata e terrazza per ammirare i tramonti di Santorini e la vista sui vigneti locali e sul Mar Egeo.

“Siamo lieti che questo nuovo hotel sia entrato a far parte di Autograph Collection - commenta George P. Spanos, ceo of Domes -. La nostra presenza in questo portfolio dimostra la qualità e il calibro degli hotel Domes e non vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti per far vivere loro il fascino di Santorini”.

Nella realizzazione della struttura, lo studio Kiros Pagkalidis Architects ha combinato il lusso delle Cicladi con un approccio sostenibile, utilizzando materiali locali come la pietra vulcanica e la quercia bionda per creare un design sofisticato che mescola spazi esterni e interni. L’architettura è completata dal lavoro dell’interior designer Olivia Siskou e dal team di Fytron Landscapes, guidato da George Petsagkourakis. Gli interni presentano una tavolozza neutra di terracotta, bianchi freschi e grigio cenere all’interno di un’atmosfera ariosa ed elegante ideale per famiglie, coppie o singoli ospiti.

L’hotel propone esperienze culinarie autentiche, incentrate sull’offerta locale, con una varietà di attività per immergersi nella destinazione, tra cui tour dei vigneti e lezioni pratiche di cucina. Gli ospiti possono sperimentare Vatanee, un ristorante guidato dal visionario e capo chef Dionysis Anastopoulos, che mira ad avvicinare le persone attraverso la sua cucina con piatti ispirati alla tradizione greca, alla terra e al mare. I suoi piatti sono cucinati con i migliori ingredienti di stagione, tra cui alipasta fatti a mano, sottaceti e salumi.

Per il relax c’è la Soma Spa ‘The Refined’, che propone rituali termali tradizionali locali combinati con metodi contemporanei, ma ci si può rigenerare nella palestra e nella piscina sotterranea o abbandonarsi a momenti olistici di yoga e meditazione nei giardini di vite.

Diverse anche le attività pensate per i più piccoli presso il miniclub e la piscina, come il giardinaggio ecologico, che permette loro di immergersi nell’ambiente circostante in modo divertente ed educativo.