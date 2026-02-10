Azamara Cruises amplia i tour pre e post crociera

Sei nuovi itinerari quest’anno e 17 entro i prossimi 3 anni. Azamara Cruises ha ampliato la sua offerta di pacchetti pre e post crociera, che vanno sotto il marchio Azamara Ashore, che oggi mette a disposizione oltre 84 esperienze.

I suoi AzAmazing Journeys sono pacchetti da 3 a 6 notti che offrono “esplorazioni in destinazioni da sogno attraverso la cucina locale, il contatto culturale e esperienze immersive”, dice la compagnia.

Un esempio è un safari in Sudafrica, Zimbabwe e Botswana con visite alle Cascate Vittoria e al Parco Nazionale Chobe. Un altro porta gli ospiti alle Ande peruviane e a Machu Picchu e include un viaggio sul treno Hiram Bingham di Belmond.

I pacchetti pre e post crociera di Azamara includono anche City Stays, esperienze di due notti disponibili in ogni porto di scalo.