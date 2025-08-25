Azamara Cuises lancia ‘Discover what the local knows’

C’è molta Italia nel nuovo programma di Azamara Cruises denominato ‘Discover what the local knows’, che offre ai passeggeri la possibilità di effettuare non semplici escursioni alla scoperta dei loughi di attracco, ma vere e proprie esperienze come se fossero degli abitanti del posto.
“I viaggiatori di oggi vogliono connettersi più profondamente condividendo pasti dove si riuniscono i locali, celebrando le tradizioni regionali e esplorando la vita quotidiana con una nuova prospettiva – spiega il ceo Dondra Ritzenthaler -. Questo è ciò che ‘Discover what the local knows’ offre: un approccio reinventato al viaggio in crociera che avvicina gli ospiti al cuore di ogni destinazione”.
L’iniziativa partirà con alcune crociere del Mediterraneo della programmazione 2026/2027, gran parte delle quali toccheranno la Penisola da Nord a Sud.
Remo Vangelista