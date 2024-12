È lo slow luxury il trend dell’anno, una nuova esigenza dei turisti di alto profilo, che vogliono avere più tempo e più calma per godere dei loro viaggi. Su quest’onda, prende corpo la nuova strategia lanciata da Belmond nel 2025, che prevede l’espansione della sua offerta di esperienze su rotaie, l’ulteriore ampliamento e diversificazione del suo portafoglio e l’arricchimento della sua offerta di esperienze culturali e culinarie.

L’identità del marchio affonda le sue radici nel valore inestimabile del tempo e favorisce uno stile di vita basato sulla mindfulness, per offrire agli ospiti esperienze di vita da ricordare. Il concetto di Slow Luxury firmato Belmond rende omaggio all’artigianato più autentico, alle risorse locali, alla vera essenza dell’esclusività, agli incontri genuini e alla ricchezza culturale. Coltiva un senso del tempo che rallenta e consente di creare legami più profondi con le diverse culture, con la natura, con le persone e con se stessi.

“L’identità delle nostre proprietà è profondamente legata al concetto di Slow Luxury. Nel 2025 abbiamo ulteriormente rafforzato questo legame invitando gli ospiti a scoprire un nuovo ritmo di viaggio che consenta loro di creare una connessione più profonda con la destinazione che stanno visitando” spiega Dan Ruff, ceo di Belmond.

Così si sviluppa l’offerta del treni di lusso e delle crociere fluviali, che nel 2025 vedranno operare 7 treni in tre continenti. Sono delle vere e proprie ‘capsule del tempo’ che ne esaltano il valore intrinseco, moltiplicandolo: i viaggiatori vivono infatti un viaggio nel viaggio, immersi in paesaggi in movimento, in tradizioni culturali e nell’eccezionale art de vivre. Le crociere fluviali in Francia lungo percorsi curati nei minimi dettagli consentono di esplorare questo terroir unico.

A luglio 2025 Belmond presenterà il Britannic Explorer, A Belmond Train, UK, il primo treno di lusso che attraversa Inghilterra e Galles. The Royal Scotsman, A Belmond Train, UK a luglio 2025 presenterà un itinerario di sette notti, il Grand Tour della Scozia, una nuova carrozza Grand Suite chiamata Heron e il ritorno a bordo dello chef Tom Kitchin. A marzo 2025 il Venice Simplon-Orient-Express, A Belmond Train, Europe sarà arricchito da una nuova carrozza che ridefinisce il lusso moderno: l’Observatoire dell’artista JR è infatti la prima suite del treno realizzata da un artista. Gli interni sono caratterizzati da una serie di micro ambienti diversi, che confluiscono uno nell’altro. Inoltre, il Venice Simplon-Orient Express continuerà a lanciare nuovi itinerari in perfetta armonia con il viaggio in stile Art Déco che gli ospiti vivranno a bordo, completato da un lussuoso soggiorno nelle proprietà Belmond in Italia per trasmettere la ‘grandeur’ di viaggiare nel tempo. L’itinerario Parigi - Portofino lanciato nel 2024 sarà di nuovo disponibile e si potrà combinare il viaggio con un soggiorno allo Splendido, A Belmond Hotel, Portofino. Nella primavera del 2025 sarà inaugurata la tratta Parigi – Toscana, che potrà essere estesa a un soggiorno presso Castello di Casole, A Belmond Hotel, Tuscany.

Infine, les Bateaux Belmond, France, che comprende una flotta composta da sette lussuose ville sull’acqua, arricchirà l’offerta dei suoi itinerari epicurei con una crociera fluviale attraverso le placide campagne francesi della Borgogna, della Champagne e della Francia meridionale.

Gli hotel

Per quanto riguarda gli hotel, il 2025 vedrà la grande riapertura di Splendido, A Belmond Hotel, l’icona mondiale a Portofino, e della presentazione di Villa Beatrice, l’esclusiva villa privata Belmond.

Inoltre, una delle piscine più iconiche al mondo sulla costiera amalfitana viene arricchita di una meravigliosa terrazza completamente rinnovata per vivere appieno il ritmo lento di Caruso, A Belmond Hotel.

Attenti interventi di restauro nei Caraibi e in Messico hanno dato vita di recente a luoghi di benessere olistici e multisensoriali, in armonia con la natura e dove provare un senso di pace profonda. Maroma, A Belmond Hotel, Riviera Maya ha inaugurato la Maroma Spa by Guerlain, un tempio dedicato alla rigenerazione che coniuga la cultura e l’energia della comunità maya. Cap Juluca, A Belmond Hotel, Anguilla, su una delle spiagge più belle dei Caraibi, offre ai suoi ospiti la Cap Juluca Spa by Guerlain, un paradiso dedicato al relax, ispirato alla tribù Arawak di Anguilla.

Fra le iniziative culturali spicca la prima Belmond Photographic Residency che si terrà nella primavera del 2025 presso il Castello di Casole, A Belmond Hotel, Tuscany. Si tratta di un premio annuale di nuova concezione che consente al marchio di accogliere e rendere omaggio ai talenti fotografici emergenti.