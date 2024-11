Belmond lancia il suo nuovo treno di lusso: Britannic Explorer. Le foto

Belmond svela oggi il suo nuovo treno di lusso: partirà a luglio 2025 il Britannic Explorer, A Belmond Train, il primo luxury train in Inghilterra e Galles.

Il Britannic Explorer partirà da Londra per un viaggio di tre notti che seguirà tre percorsi a scelta attraverso i paesaggi naturali della Cornovaglia, del distretto dei laghi e del Galles. Durante il giorno, i passeggeri potranno scendere dal treno e partecipare a escursioni guidate alla scoperta del ricco patrimonio culturale, delle bellezze naturali e della storia di ogni destinazione, mentre la sera potranno rilassarsi e socializzare nel bar del treno, ispirato al mondo della botanica, situato nella carrozza panoramica, destinata a diventare il cuore pulsante della vita sociale a bordo del Britannic Explorer.

I vari itinerari sono organizzati per permettere ai viaggiatori di esplorare due regioni in un unico viaggio: l’itinerario che attraversa la Cornovaglia e il Distretto dei Laghi è previsto da venerdì a lunedì, mentre quello che attraversa il Galles da lunedì a giovedì. Tra le tappe, un tour privato della rinomata Hauser & Wirth Somerset, seguito da una cena nel ristorante interno Da Costa, escursioni guidate tra i pittoreschi paesaggi gallesi, nuotate nella natura del distretto dei laghi e una visita ai Tremenheere Sculpture Gardens in Cornovaglia.

Il treno mette a disposizione 18 cabine che fondono alla perfezione eleganza e comfort, una spa, un ristorante e un bar. Le tre Grand Suite e le 15 suite sono state realizzate con la massima cura in Gran Bretagna e studiate per offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio tanto straordinaria quanto la destinazione di arrivo.

Disegnati dallo studio londinese Albion Nord, gli interni hanno un’eleganza rasserenante e un inconfondibile fascino inglese. La palette cromatica, ispirata ai paesaggi naturali che si aprono al passaggio del treno e regalano scorci da cartolina, i motivi tradizionali e i dettagli vivaci danno vita a un’atmosfera al contempo tranquilla e vivace.

L’esperienza culinaria a bordo del Britannic Explorer sarà offerta dal celebre chef Simon Rogan, un esponente visionario del movimento inglese “Farm to fork”. I suoi menu rendono omaggio agli ingredienti stagionali e sostenibili coltivati localmente per mostrare la ricchezza delle varie regioni britanniche. Ognuno dei tre percorsi ferroviari prevede menù personalizzati per il tè del pomeriggio, il pranzo e la cena, ponendo in risalto le più raffinate specialità locali per garantire che ogni piatto rifletta al meglio la tradizione culinaria britannica. Il Bar, ispirato alle farmacie del periodo vittoriano, offre un’atmosfera elegante e conviviale, dove gli ospiti possono gustare cocktail innovativi, ispirati alla botanica, oltre a una selezione di gin e birre artigianali che rendono omaggio ai prodotti più pregiati delle distillerie e delle birrerie indipendenti del Regno Unito.

“Sono davvero orgoglioso di presentare questo nuovo e rivoluzionario treno di Belmond che amplia ulteriormente il nostro portafoglio di esperienze di viaggio di lusso in treno. Il Britannic Explorer offre qualcosa di veramente unico, ovvero la possibilità di ammirare le coste della Cornovaglia, la natura selvaggia del parco nazionale di Snowdonia e le vaste distese del distretto dei laghi da una prospettiva unica nel suo genere. Siamo particolarmente felici di dare il benvenuto al famoso chef Simon Rogan alla guida della nostra offerta culinaria” dice Gary Franklin, vicepresidente treni e crociere di Belmond.

Il lancio del Britannic Explorer arricchisce ulteriormente il portafoglio britannico di Belmond che comprende treni eleganti e hotel ricchi di tradizione. L’iconico British Pullman, A Belmond Train, England, rinomato per il suo elegante design in stile Art Deco e per gli indimenticabili viaggi in giornata, mentre il Royal Scotsman, A Belmond Train, Scotland, è l’unico treno per viaggi di lusso della nazione che attraversa le Highlands.

The Cadogan, A Belmond Hotel, London, il boutique hotel di Belmond che si trova a soli 20 minuti dalla London Victoria station, offre la possibilità di soggiornare prima o dopo il viaggio in treno per godere della pace di un’oasi nel cuore della capitale inglese. A chi attraversa le Costwolds lungo il percorso del distretto dei laghi, il Britannic Explorer offre una sosta esclusiva al Le Manoir aux Quat’Saisons, A Belmond Hotel, Oxfordshire, un maniero con ristorante premiato con due stelle Michelin.