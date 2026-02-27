Belmond riapre Villa San Michele a Firenze: tutte le novità

Riapre il 28 aprile 2026, dopo una ristrutturazione durata 18 mesi, Villa San Michele, A Belmond Hotel, la struttura fiorentina del brand.

La riprogettazione, curata dall’architetto Luigi Fragola, pone l'accento sull'artigianato toscano, sulla curatela culturale e sull'armonia con la natura, per restituire agli ospiti il senso del luogo. L’hotel, un ex monastero del XV secolo, riapre con 39 suite e camere completamente ridisegnate, circondante da 40.000 metri quadri di giardini terrazzati e boschi.

La proprietà presenta, inoltre, la sua prima spa, la Villa San Michele Spa by Guerlain, insieme a esperienze immersive nella natura e a un programma energizzante guidato dalla fondatrice di La Double J, JJMartin.

Villa San Michele amplia anche il suo periodo di apertura: dal 2026, infatti, gli ospiti potranno vivere la sua offerta tutto l’anno.