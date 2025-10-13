Benoît-Etienne Domenget nuovo ceo di Ponant Exploration Group

Un cambio della guardia strategico si prepara ai vertici di Ponant Exploration Group. Il consiglio di amministrazione ha, infatti, annunciato la nomina di Benoît-Etienne Domenget come Group ceo. Il manager subentrerà a Hervé Gastinel, che lascia per intraprendere nuove sfide professionali.

La scelta di Domenget, forte di un quarto di secolo di esperienza maturata tra ospitalità, lusso, viaggi e turismo, segna una chiara direzione per il futuro del Gruppo. La sua mission sarà quella di guidare un'ulteriore espansione internazionale e di elevare ulteriormente lo standard di eccellenza nell'ospitalità che contraddistingue il marchio.

La carriera

Il background di Benoît-Etienne Domenget è allineato alle ambizioni di crescita di Ponant. Dopo aver iniziato la sua carriera nel Gruppo Accorè passato a Michel Reybier Hospitality. Il suo ultimo incarico di rilievo è stato come amministratore delegato di Sommet Education (che include scuole prestigiose come Glion e Les Roches).

“Sono lieto di dare il benvenuto a Benoît-Etienne Domenget – dice François-Henri Pinault, azionista di riferimento di Ponant -: la sua vasta e diversificata esperienza e competenza in campi strategici ci daranno tutti gli asset per rendere Ponant un attore sempre più forte e innovativo nel settore delle crociere di lusso e responsabili”.

Il Gruppo ha anche reso omaggio al lavoro svolto da Hervé Gastinel. Sotto la sua guida, la flotta è passata da 12 a ben 20 navi e Ponant ha diversificato con successo le sue attività, aprendo la strada alle crociere fluviali e introducendo nuovi format come lo “Spirit of Ponant”.