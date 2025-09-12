Ponant, un brand per i catamarani: debutterà nel 2026 Ponant Yachting

Un nuovo brand per i catamarani Ponant. La compagnia di crociere di lusso lancerà il prossimo anno Ponant Yachting, marchio che gestirà in autonomia l’offerta e le programmazioni di Spirit of Ponant, La Désirade e di Spirit of Ponant II, terzo catamarano, che si unirà alla flotta alla fine del 2026.

Attualmente in costruzione nei cantieri navali Lagoon - specializzati nella realizzazione di imbarcazioni a due scafi -, Spirit of Ponant II sarà basata nella Polinesia francese e sarà disponibile esclusivamente per il noleggio, con prezzi di partenza che si attesteranno intorno ai 75mila dollari.

Il catamarano, anticipa Travel Weekly, potrà ospitare a bordo fino a 10 passeggeri e disporrà di cinque cabine, ciascuna di circa 430 metri quadrati.

La programmazione includerà itinerari nel Mediterraneo, alle Seychelles e nei Caraibi.