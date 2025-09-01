Ponant verso il Polo Nord Geografico con Le Commandant Charcot

Ponant fa rotta verso il Polo Nord Geografico. Nel 2027 la nave rompighiaccio della compagnia, Le Commandant Charcot, si spingerà fino al punto più settentrionale della Terra, con spedizioni inedite di 12 notti, che partiranno da Longyearbyen, alle Svalbard.

Le spedizioni faranno tappa tra i fiordi di Spitsbergen, prima di attraversare i ghiacci galleggianti dell’Oceano Artico.

Nel corso degli itinerari i passeggeri avranno la possibilità di avvistare orsi polari, balene, foche e volpi artiche, effettuare sbarchi in Zodiac, kayak, ciaspolate sui ghiacci o provare il tradizionale ‘polar plunge’. Non mancheranno momenti di interesse culturale e scientifico, come la visita al remoto avamposto di Ny artiche.

Progettata per offrire ai viaggiatori una combinazione unica di esplorazione, lusso, ricerca scientifica e sostenibilità, Le Commandant Charcot è una rompighiaccio da crociera ibrida. Nel 2022 è stata la prima nave passeggeri ad aver raggiunto i 90° Nord e lo scorso luglio ha ospitato a bordo discendenti e membri originali della missione che 40 anni fa, nel 1985, ha condotto Sir Edmund Hillary e Neil Armstrong verso il Polo Nord Geografico.