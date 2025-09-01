Booking.com cerca di allargare il più possibile il proprio raggio d’azione e, a poche ore dall’annuncio dell’accordo con Ryanair per la vendita dei biglietti della low cost, mette in campo un’altra importante pedina per conquistare in particolare il pubblico giovane. Il partner questa volta è TikTok, che lancerà insieme alla Ota un canale di prenotazione alberghiera dedicato agli utenti del social a partire dagli Stati Uniti.

La funzionalità è attualmente in fase di prova e, per il momento, è disponibile solo per un gruppo limitato di utenti nel mercato statunitense, si legge su Hosteltur. Questi possono consultare disponibilità, prezzi, valutazioni, foto e video degli alloggi e completare la prenotazione senza lasciare TikTok.

Con questo, TikTok rafforza la sua strategia di social commerce, dando maggiore importanza alle azioni di vendita all'interno di un ecosistema che fino ad ora si concentrava su ispirazione e intrattenimento.