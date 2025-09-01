Dopo i rumors della scorsa settimana è arrivata la conferma: Spirit Airlines torna in amministrazione controllata con la richiesta del Chapter 11 e si prepara a un processo di ristrutturazione completo che si prevede possa comprendere una totale revisione del business.

Questa è la seconda volta che la compagnia aerea annuncia il fallimento ai sensi del Chapter 11, dal quale è emersa solo lo scorso marzo con un nuovo budget e un piano di riorganizzazione. È stata la prima compagnia aerea con sede negli Stati Uniti a dichiarare fallimento dal 2011.

Secondo quanto riportato da Travelpulse, la compagnia ha inviato una lettera ai clienti per spiegare le proprie mosse: “Oggi, Spirit ha compiuto un passo proattivo per costruire una base e un futuro più solidi per la nostra azienda. Abbiamo volontariamente avviato il processo di ristrutturazione ai sensi del Chapter 11 per garantire il successo a lungo termine della nostra compagnia aerea. E’ un processo legale supervisionato dal tribunale che consente alle aziende di ristrutturare le proprie attività continuando le operazioni. Quasi tutte le principali compagnie aeree statunitensi hanno utilizzato questi strumenti per migliorare le proprie attività e posizionarle per il successo a lungo termine”. Il vettore ha anche assicurato che le operazioni di volo proseguiranno regolarmente durante questo processo.