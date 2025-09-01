Tui Musement amplia il raggio d’azione e porta il proprio range di tour in TravelExchange. L'integrazione garantisce disponibilità in tempo reale, prezzi aggiornati e conferma immediata delle prenotazioni, offrendo tour guidati privati, programmi con posti a sedere in pullman, itinerari in auto e mini crociere.

“Questa collaborazione rientra nella nostra strategia volta ad ampliare la distribuzione dei nostri tour di più giorni attraverso soluzioni tecnologiche che rispondano alle reali esigenze delle agenzie di viaggio e dei tour operator - spiega Barbara Casdorff, chief product officer di Tui Musement -. Stiamo lavorando per rendere i nostri tour, progettati da esperti locali, più accessibili tramite piattaforme che consentono la prenotazione diretta e l'integrazione di sistemi senza interruzioni per i nostri partner”.

TravelExchange attualmente collega più di 2.600 agenzie di viaggio e tour operator in 92 paesi, con una forte presenza nei principali mercati di origine europei come Germania, Spagna, Francia e Italia.