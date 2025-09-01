HelloFly avvia il Roma-Lampedusa con Aeroitalia

Decollerà il 25 settembre e si protrarrà fino al 19 ottobre il Roma Fiumicino-Lampedusa, il nuovo collegamento di HelloFly operato due volte la settimana, il giovedì e la domenica, in collaborazione con Aeroitalia.

Un volo avviato in un periodo non centrale che, come commenta Carlo Massimo Zaccarini, amministratore unico di AST Aeroservizi S.p.A., “è un segnale concreto di attenzione verso il territorio e i suoi operatori, che potrà generare importanti benefici in termini di presenze e ricadute economiche. La coincidenza con il concerto di Claudio Baglioni del 27 settembre renderà questo inizio ancora più speciale, portando sull’isola un flusso di visitatori e visibilità nazionale”.

Questo nuovo collegamento - aggiunge Teodosio Longo, ceo di HelloFly - è frutto di un lavoro di squadra e di una visione condivisa. Ringrazio Aeroitalia per lo spirito collaborativo dimostrato così come l’aeroporto di Lampedusa per una sinergia che negli anni si è consolidata e oggi guarda ancora più lontano. È grazie a questo impegno condiviso che possiamo offrire all’isola nuove opportunità, estendendo i benefici ben oltre il cuore dell’estate”.

“Guardiamo con favore a questa iniziativa - conclude Zaccarini - e ci auguriamo che possa diventare un appuntamento stabile, magari già a partire dalla prossima Pasqua per l’avvio della summer 2026”.