Arriva dall’analisi Coldiretti/Ixè l’ulteriore conferma del cambiamento delle abitudini di vacanza degli italiani. Saranno infatti 8,5 milioni i nostri connazionali che hanno deciso di trascorrere almeno parte delle vacanze estive nel mese di settembre. Una scelta dettata non solo da motivazioni economiche - con listini prezzi decisamente più leggeri rispetto all’alta stagione -, ma anche dalla volontà di visitare le località di villeggiatura senza dover subire il sovraffollamento agostano.

La motivazione economica ha comunque un grosso peso sulla scelta del periodo di vacanza se pensiamo che, come evidenzia Coldiretti, i listini subiranno, rispetto ad agosto, un calo anche del 30% su viaggi, soggiorni e attività di svago.

Il viaggio slow

Il turista-tipo di settembre sceglie un viaggio ‘slow’, spesso in coppia, responsabile e sostenibile; circa la metà è rappresentata da viaggiatori stranieri, tra giovani e over 60.

Sul fronte delle destinazioni preferite, invece, se mare e spiagge restano le più amate anche a settembre, cresce il turismo nella natura: sempre più viaggiatori scelgono montagne, parchi e campagne, anche per vivere esperienze come la vendemmia o la ricerca dei funghi.

Settembre è anche il mese del turismo enogastronomico in Italia. Secondo le stime di Coldiretti con Campagna Amica e Terranostra si prevedono quasi 1 milione di presenze negli agriturismi, complice l’offerta di relax, natura e buona cucina.