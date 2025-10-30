TTG Italia
Club Family Hotel, un anno di conferme

Per Club Family Hotel, catena europea specializzata nell’ospitalità per famiglie con bambini, il 2025 si chiude con un bilancio in sostanziale tenuta e 380mila presenze complessive, su un totale di 1.300 camere e 15 strutture distribuite tra le province romagnole.

“Abbiamo dovuto investire di più in promozione per mantenere i volumi – spiega l’imprenditore Andrea Falzaresi – e gestire una domanda sempre più last minute”. A Riccione la stagione è stata trainata dal nuovo villaggio nell’ex Hotel Le Conchiglie, mentre Cesenatico conferma ottimi risultati con Tosi Beach e Serenissima. A Rimini il brand debutta positivamente, Milano Marittima segna un lieve calo. Il mercato italiano mostra segnali di contrazione, compensati dalla crescita di famiglie da Germania, Francia e Belgio. Per il 2026 la strategia punterà su marketing mobile-first e nuovi presìdi internazionali.

Paola Trotta

