Roma, Ferragosto da record: i dati Ebtl

Continua la stagione dei record del turismo romano. A fotografare il forte incremento agostano degli arrivi nella Capitale sono i dati dell’Osservatorio del mercato turistico e del lavoro, raccolti dall’Ente bilaterale del turismo della Regione Lazio e dal Campidoglio. Secondo il report, infatti, nel periodo di Ferragosto la domanda turistica negli esercizi ricettivi alberghieri e complementari di Roma ha registrato un andamento complessivamente positivo, con 650.200 arrivi e 1.701.200 presenze con un incremento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, del 6,37 per cento sul fronte degli arrivi e del 4,81 per cento per le presenze.

“Il turismo di Roma è cresciuto anche durante Ferragosto, che non è più un periodo di bassa stagione come in passato - sottolinea dalle colonne de Il Messaggero Alessandro Onorato, assessore capitolino al Turismo -. Quest’anno supereremo ogni primato”.

Negli esercizi alberghieri e nelle residenze turistico-alberghiere la crescita è stata del 4,87% negli arrivi e del 3,93% nelle presenze. Negli esercizi extralberghieri, invece, l’incremento è stato più elevato, con un più 11,76% negli arrivi e un più 7,26% nelle presenze.

“E nel 2026 - continua Onorato - vedremo ulteriormente gli effetti del Giubileo con flussi turistici ancora maggiori, come confermano già i numeri degli imprenditori del settore”.