Bill Gates sbarca in Costa Smeralda con il nuovo Four Seasons

Dopo che il suo nome è rimbalzato per un lungo periodo da un gruppo alberghiero a un altro, il fu Hotel le Ginestre in Costa Smeralda sembra aver trovato la sua collocazione definitiva: diventerà un Four Seasons, secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna. Una storia lunga, quella dell’hotel, con una svolta alla fine del 2021 quando la società titolare, Marvin srl, è stata ceduta a Slhre Fin 1, società del Gruppo Statuto.

Inizialmente l’albergo sembrava destinato a diventare parte del portfolio di Rosewood e Delano, poi all’asset si era mostrato interessato il gruppo Mandarin Oriental, deciso a trasformare Le Ginestre in un resort di lusso, con un investimento ipotizzato di 40 milioni per 83 tra camere e suite, cinque ristoranti e bar, megaspa, piscine all’aperto e un beach club sulla spiaggia di Porto Paglia.

Il progetto, spiega ancora La Nuova Sardegna, prevedeva la demolizione dell’edificio originario, ma i lavori - che erano iniziati in forte ritardo - si erano dovuti fermare a causa dello scadere dei tempi della concessione per costruire. Ora, il cambio di programma: a sbarcare in Sardegna molto probabilmente sarà Bill Gates, che dal 2021 è socio di maggioranza di Four Seasons con una quota del 71% del capitale.