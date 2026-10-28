Bulgari Hotels & Resorts: “Gli Usa protagonisti della nostra crescita”

Una crescita controllata, perché la ‘scarsezza’ fa parte dell’esclusività del lusso. Claudia Polloni, director of sales & marketing di Bulgari Hotels & Resorts, racconta a TTG Luxury nel corso di AURA – The Luxury Travel Event le prospettive future della collezione di hotel che va sotto il brand del celeberrimo marchio di gioielleria.

“Abbiamo in pipeline 5 nuove aperture nel prossimo futuro - spiega -: Maldive, Bodrum in Turchia, Miami, struttura con la quale sbarchiamo nel mercato Usa, poi Bahamas e Abu Dhabi, dove sta nascendo un’isola dedicata a Bulgari”.

L’ambizione non è la crescita tout court. “Non vogliamo diventare un gruppo alberghiero - dice Polloni -, ma rimanere una collezione: dopo questi 5 hotel abbiamo in prospettiva altre 5 aperture in location che rispondano a quelli che sono i desideri del cliente Bulgari”.

E questo investe principalmente gli Stati Uniti. “Nel futuro ci saranno sicuramente New York e Los Angeles - aggiunge Polloni -, che sono le destinazioni dove i nostri clienti amano andare. Il nostro obiettivo, in ogni caso, è arrivare a un massimo di 20 hotel nel mondo. Perché, confermo, la ‘scarsezza’ crea esclusività”.