Casabianca apre le sue 3 suite d’artista

Casabianca, la villa-museo affacciata sul lago di Como aperta a inizio anno dalla famiglia De Santis (proprietari anche del Grand Hotel Tremezzo e del Passalacqua), ha inaugurato tre suite all'ultimo piano dell'edificio, le Casabianca suites.

Il progetto di interior design, firmato insieme all'architetto Corrado Tagliabue, dialoga con l'architettura originale della villa, progettata nel 1931 da Piero Ponci, e con una selezione di arredi del design italiano degli anni Cinquanta e Sessanta. Ciascuna suite è dedicata a un artista – Simona Uberto, Roger Selden e Aldo Spoldi – che ha realizzato opere site specific pensate appositamente per gli spazi.

Il soggiorno è completato da servizi come la colazione in camera firmata Cova (che ha un suo spazio all’interno della casa museo, aperto dalla mattina all’aperitivo) e dalla possibilità di prenotare visite private after-hours alla collezione. L'obiettivo è offrire un'esperienza che unisce arte, architettura e ospitalità, permettendo agli ospiti di vivere la villa come una casa.