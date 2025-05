Cathay Pacific e il lusso antropocentrico della nuova lounge The Bridge

“Il nostro fiore all’occhiello è lo staff Cathay e il fatto di seguire il cliente da vicino, a stretto contatto personale, con discrezione”. Così Paul Johannes, Vice President Customer Travel and Lifestyle Europe di Cathay, descrive i plus della rinnovata lounge The Bridge di Cathay Pacific nell’hub di Hong Kong, la cui cifra stilistica è quella di un design antropocentrico. Complementi d’arredo in ciliegio, granito e travertino, pezzi d’arte del progetto “Gallery in the Skies”, offerta culinaria, profumi, musica, eleganti dettagli amplificano il comfort per condurre gli ospiti a un relax pre volo da ricordare.

La novità tech è il check-in biometrico. Le due aree ristoranti propongono specialità cinesi e internazionali, ma è il famoso Noodle Bar ad attrarre con noodle wonton, dan dan e dim sum e il nuovo The Nook lo completa con una selezione di assaggi regionali cinesi e spuntini preparati al momento. I clienti First Class e i soci Cathay Diamond si rilassano in un ambiente riservato. Il bar panoramico e l’area relax dotata delle Solo Chairs progettate per la compagnia elevano l’esperienza a un livello superiore. “Il servizio - aggiunge Johannes - mira ad essere impeccabile in tutte le fasi del viaggio, dalla preparazione dell’itinerario a terra all’attesa in lounge, alle lunghe ore in volo fino al soggiorno nelle destinazioni. Apportiamo continue migliorie in tutte le aree e da noi anche l’economy è up level”.