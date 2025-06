COMO Hotels and Resorts presidia il turismo organizzato italiano. “Riserviamo molta attenzione all’Europa, dove abbiamo rafforzato la presenza aprendo il primo ski resort del Gruppo - afferma Sonia Travaini, Global Director of Sales Southern Europe -. Il legame di Christina Ong con l’Italia, poi, è stabile fin dal principio, sia per inclinazione personale di gusto, sia per la scelta dei fornitori, sia per le proiezioni positive delle tendenze e dei numeri del mercato italiano, molto rilevante per l’outgoing sulle Maldive, su Bali e sul cross-selling tra le nostre realtà”.

L’Italia si conferma essenziale per i due COMO Maldive: la metà del volume di turisti totali è nostrana nelle 33 ville dell’isola naturale Cocoa Island e nel resort orientato alle famiglie di Maalifushi, l’unico presente nell’atollo di Thaa. “Il connazionale di fascia medio-alta ama il mare, è consapevole, viaggia con rispetto e sceglie anche tra le destinazioni beach holidays quella con un prodotto autentico. Per il nostro portafoglio e per i nostri valori è in perfetto target”.

Le famiglie italiane sono ben presenti nelle due strutture italiane Castello del Nero e Alpina Dolomites, grazie all’ampio ventaglio di proposte esperienziali in location e nel circondario. Quest’ultimo presenta dal 18 giugno una nuova camera standard e due suite con una e due camere nello chalet circolare panoramico e un outdoor concierge per pianificare l’intera giornata. “Ciascuna proprietà ha la propria anima ed è immersa nel suo territorio. Non puntiamo alla crescita esponenziale, il percorso è sempre soppesato nel tempo per permettere all’identità COMO di assorbire la cultura dei luoghi. L’unicità precede l’espansione” conclude Travaini.