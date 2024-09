Una destinazione esclusiva a Mauritius: è il Constance Sakoa Boutik, recentemente rinnovato, che offre un'esperienza autentica e personalizzata. Situato sulla spiaggia di Trou aux Biches, questo boutique hotel, il primo del gruppo Constance Hotels & Resorts, promette tranquillità e benessere in un contesto intimo e naturale.

Con solo 16 camere dal design elegante, immerse in giardini tropicali e affacciate sull'oceano, l'hotel garantisce la massima privacy e comfort. Il ristorante The Oak propone piatti raffinati, mentre il K Bar è il luogo ideale per rilassarsi con un cocktail al tramonto.

Il Constance Wellness kiosk, situato sulla spiaggia, offre trattamenti rigeneranti con vista sull'oceano. Perfetto per fughe romantiche o matrimoni intimi, è anche un punto di partenza ideale per esplorare le bellezze di Mauritius, grazie alla sua vicinanza al centro di Grand Bay. Con un servizio di alta qualità e un'attenzione particolare all'autenticità, l'hotel rappresenta un'oasi di serenità e lusso sull'isola.