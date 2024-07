Constance Hotels firma il primo programma fedeltà dell’Oceano Indiano

Il piano è concepito per essere più di un semplice programma fedeltà, con il nome ‘Echo’ che rappresenta l’intenzione di far risuonare a lungo i ricordi delle esperienze vissute dagli ospiti. Strutturato su quattro livelli, offre servizi e vantaggi progressivi riconoscendo e premiando la fedeltà dei viaggiatori con esperienze esclusive e personalizzate. Il programma è inoltre orientato alla sostenibilità, con iniziative per la conservazione delle mangrovie, la tutela delle tartarughe, la preservazione della barriera corallina, la piantumazione di alberi e la desalinizzazione. Gli ospiti sono invitati a partecipare attivamente a queste attività.