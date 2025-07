Courmayeur, Castello Sgr investe nei serviced apartment di lusso

Castello Sgr investe nel settore dei serviced apartment d’alta gamma con l’acquisizione, da Betadelta Srl, di un immobile a uso residenziale turistico alberghiero a Courmayeur. La struttura, un’ex stazione di partenza degli impianti sciistici dismessa dagli anni ’80, è stata acquisita attraverso il fondo HIIP II, uno dei fondi gestiti all’interno della piattaforma d’investimento Hospitality Italian Infrastructure Platform.

“Questa operazione - commenta Giampiero Schiavo, amministratore delegato e direttore generale di Castello Sgr - si inserisce con coerenza nella nostra strategia di valorizzazione di località turistiche ad alto potenziale, in cui c’è scarsità di offerta di nuove strutture per le caratteristiche del territorio e per le stringenti limitazioni autorizzative. Īl recupero di un’area dismessa da decenni nella frazione Dolonne, inoltre, evidenzia l’interesse a creare valore rigenerando patrimonio esistente, nel rispetto del territorio e con una visione industriale di lungo periodo”.