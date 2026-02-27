Da Cortina a Roma: nasce il brand di lusso Le Graal

Un hotel 5 stelle lusso a Cortina, in apertura durante l’estate, e un esclusivo Private Club a Roma previsto per l’inverno. Sono queste le prime due strutture di Le Graal, il nuovo brand di ospitalità di lusso nato da un’idea dell’imprenditore Fabrizio Di Amato.

L’obiettivo è di arrivare a creare una collezione di proprietà interconnesse all’insegna, come richiama lo stesso nome, dell’esclusività di ciò che è raro e ambito. Una rete di strutture legate tra di loro, ma che si differenziano fortemente una dall’altra, ognuna con una propria narrazione, nata dall’ascolto profondo del luogo e della sua memoria, reinterpretato in modo non convenzionale. Architettura, arte e design, in questo caso, dialogano per dare forma ad ambienti dal carattere deciso, capaci di accogliere contrasti ed eclettismi.

Le prime due strutture

Ospitato in un elegante palazzo degli anni ‘20 a pochi passi dal centro e dagli impianti sciistici, Le Graal Cortina si propone come nuovo punto di riferimento dell’hôtellerie di lusso sulle Dolomiti. Con apertura prevista per l’estate 2026, l’hotel disporrà di 30 camere – di cui 13 suite - che si affacciano tutte sul paesaggio montano circostante.

Il progetto, curato dall’architetto Achille Salvagni, è un’interpretazione inedita di un rifugio alpino. Gli stilemi tradizionali della montagna lasciano spazio a un design sofisticato, ma che gioca sul non prendersi troppo sul serio, utilizzando legni chiari, marmi dalle venature naturali e stucchi ton sur ton per creare un’atmosfera intima e accogliente.

La proposta culinaria, sviluppata con la consulenza dello chef Giovanni Guarneri, rinnova la tradizione italiana e siciliana. Accanto al fine dining, il Café Le Graal richiama l’eleganza conviviale dei caffè letterari europei.

Aprirà, invece, nell’inverno 2026 a Roma aprirà un Private Club nella cornice rinascimentale di Palazzo Medici Clarelli in via Giulia. Un concept unico, rivolto a una comunità internazionale di imprenditori, viaggiatori, professionisti, creativi e visionari legati da interessi e valori comuni.

Le Graal Private Club - Roma è curato dall’architetto Achille Salvagni, che instaura un dialogo continuo tra passato e presente, tra ambienti raccolti e saloni monumentali che si susseguono in armonia. Il design contemporaneo si inserisce con discrezione all’interno del restauro conservativo che ha riportato in vita gli affreschi cinquecenteschi, il cortile e la facciata del palazzo. Gli arredi sono realizzati in esclusiva per gli spazi del club, mentre i materiali si ispirano alla romanità classica - pavimenti in cotto fatti a mano, cerature e onice verde -, valorizzando l’architettura storica del XVI secolo.

L’offerta comprende una sala trattamenti, una palestra, due ristoranti - tra cui un fine dining curato dallo chef Giovanni Guarneri e un ristorante etnico -, una lounge nel chiostro del Palazzo con offerta all day, un American Bar, una cigar room, una cantina privata e numerosi spazi riservati.

È infine in corso la trasformazione di una villa palladiana sul lago di Garda in una destinazione dedicata al benessere e all’alta cucina, con apertura prevista per il 2027.