Debutta Amanvari, il primo resort Aman in Messico. La gallery

Annunciato un anno fa, ha aperto le sue porte Amanvari, il nuovo resort a marchio Aman, che segna il debutto del gruppo alberghiero di Vlad Doronin in Messico. Situato nell'esclusiva comunità di Costa Palmas, sulle rive di East Cape nella Baja California, dove il Mar di Cortez plasma uno straordinario paesaggio costiero , questo intimo santuario di 18 casette – che offre privacy eccezionale, un servizio personalizzato e una collezione limitata di residenze a marchio – rappresenta una tappa fondamentale nella continua espansione di Aman nelle Americhe.

Il resort è stato progettato da Elastic Architects e concepito come una risposta architettonica al contesto circostante, nel contrasto tra deserto e acqua che diventa un principio guida, insieme alla creazione di spazi che incorniciano la vastità del mare e del cielo, infiniti all'orizzonte. “L'apertura di Amanvari rappresenta una tappa fondamentale nella continua espansione di Aman nelle Americhe. Il resort, le residenze a marchio Aman e i servizi portano per la prima volta lo stile di vita Aman in una delle località costiere più eccezionali del Messico – dice il presidente e ceo Vlad Doronin -. Combinando un contesto unico, un design e un'architettura curati nei minimi dettagli, la generosità degli spazi e il servizio impareggiabile che contraddistingue Aman, Amanvari stabilisce un nuovo punto di riferimento per l'ospitalità nella penisola di East Cape della Baja California”.

Fedele a questo Dna progettuale, le 18 casitas indipendenti di Amanvari sono posizionate con cura in riva al mare, alcune sopraelevate rispetto al paesaggio in prossimità dell'estuario e altre più vicine alla costa. Le dimensioni intime del resort garantiscono la massima privacy e un servizio altamente personalizzato, mentre le casitas a due piani offrono viste mozzafiato sull'estuario, sul Mar di Cortez e sul paesaggio circostante. Con una superficie di 82 metri quadrati, ogni casita dispone anche di un'ampia terrazza che si estende fino a 200 metri quadrati, con una piscina privata riscaldata di 10 metri di lunghezza, una doccia esterna e un camino, creando una perfetta continuità tra interno ed esterno.

In tutto il resort, la ristorazione celebra sia i prodotti di stagione della Baja California sia la visione culinaria internazionale di Aman. Sulla costa, Luma si ispira alle tradizioni costiere messicane e alla cucina elementare a fuoco vivo, mentre il Lounge Bar e The Pool offrono ambienti rilassanti, con prodotti provenienti da aziende agricole regionali e pescherie locali e ingredienti di stagione. Il ristorante di punta, Arva, propone piatti italiani a base di ingredienti freschi e di stagione da condividere attorno a un tavolo conviviale, mentre Sesui offre un'autentica esperienza culinaria giapponese con un bancone omakase da 10 posti e un'intima sala da pranzo dove i piatti possono essere ordinati à la carte.

Infine, l'Aman Spa and Wellness Centre porta la filosofia del benessere del marchio a East Cape, intrecciando la sua offerta olistica con gli ancestrali rituali di guarigione messicani per purificare il corpo e liberare la mente. Il suo cuore pulsante è un'interpretazione contemporanea del Temazcal, reinterpretato stilisticamente in chiave moderna e il primo del suo genere per Aman, completato da due esclusive strutture per l'idroterapia con banya e hammam tradizionali, sei sale per trattamenti privati, un centro fitness aperto 24 ore su 24 con studio multifunzionale, salone di bellezza con trattamento per la testa, aree relax all'aperto e padiglione yoga a cielo aperto.