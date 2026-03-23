È partito venerdì scorso per il suo primo viaggio l’attesissimo Four Seasons I, il primo superyacht di Four Seasons Yachts , che per la crociera inaugurale ha scelto il Mediterraneo. Progettato e costruito attorno all’ospite, questo yacht estende per la prima volta il servizio Four Seasons al mare.

Questo primo viaggio riveste un’importanza simbolica, poiché coincide con il 65° anniversario di Four Seasons e con l’apertura del primo hotel della società il primo giorno di primavera del 1961: per questo il fondatore e presidente di Four Seasons Isadore Sharp e sua moglie Rosalie Sharp sono stati nominati padrini del Four Seasons I.

“Four Seasons Yachts salpa esattamente nel giorno in cui aprì il primissimo hotel Four Seasons, 65 anni fa, rendendo questa pietra miliare ancora più significativa – dice Alejandro Reynal , presidente e amministratore delegato di Four Seasons -. Four Seasons Yachts rappresenta la naturale evoluzione dello spirito pionieristico che ha sempre contraddistinto Four Seasons e porterà in mare la stessa attenzione autentica, l’eccellenza del servizio e i momenti indimenticabili che creiamo per gli ospiti a terra. Siamo molto orgogliosi di offrire una nuova interpretazione del nostro marchio in mare, aprendo un orizzonte completamente nuovo per i nostri ospiti”.

Il design

Con una lunghezza di 207 metri, Four Seasons I presenta un design che fa un sottile riferimento all’età d’oro della nautica, traendo ispirazione dal leggendario superyacht Christina O, reinterpretato in chiave contemporanea. Progettato con sole 95 suite, tutte caratterizzate da ampi spazi interni ed esterni, senza cabine interne, e supportato da un rapporto di uno a uno tra ospiti e personale, lo yacht offre un alto livello di personalizzazione e comfort. Il design visionario di Tillberg Design (Svezia), gli spazi comuni di Martin Brudnizki Design Studio, la direzione creativa di Prosper Assouline e la costruzione di Fincantieri stabiliscono un nuovo standard per il design navale.

Tra le sistemazioni più iconiche dello yacht, la Funnel Suite di quasi 929 metri quadrati è posizionata a prua, offrendo una vista panoramica mozzafiato, mentre all'estremità opposta, la Loft Suite di quasi 743 metri quadrati dispone di un'ampia terrazza rivolta a poppa.

Eccellenza culinaria

L'arte culinaria contraddistingue Four Seasons I come destinazione gastronomica a sé stante, con 11 ristoranti e lounge distinti ciascuno caratterizzato da un’identità precisa e impegno assoluto verso l'artigianalità, la stagionalità e l’utilizzo esclusivo di ingredienti locali.

Cuore pulsante dell'offerta a bordo, il ristorante principale Sedna introdurrà la serie esclusiva “Chef-in-Residence”, che accoglie a rotazione chef stellati Michelin provenienti dai ristoranti Four Seasons più prestigiosi, tra cui Christian Le Squer de Le Cinq al Four Seasons Hotel George V di Parigi; Luca Piscazzi del Pelagos di Atene; Guillaume Galliot del Caprice di Hong Kong; Yoric Tièche de Le Cap a Cap-Ferrat e Paolo Lavezzini de Il Palagio a Firenze.

Le esperienze culinarie si estendono oltre i ristoranti e abbracciano una serie di spazi sociali progettati per plasmare il ritmo di ogni giornata a bordo. Tra questi, l’Horizon Bar e il raffinato Bar O fungono da naturale estensione del programma gastronomico dello yacht. L'Horizon Bar dispone di una propria piscina e di un suggestivo design all'aperto, creando un ambiente rilassato per gli incontri diurni, mentre il Bar O offre una lounge più intima e dal design all'avanguardia, dedicata ai cocktail artigianali e ai liquori rari, invitando gli ospiti a soffermarsi per un drink serale in un ambiente elegante.

Esperienze di benessere

Il benessere è presente in tutta l'esperienza Four Seasons Yachts ed è incentrato sulla L'Oceana Spa. Guidato dai cinque elementi della vitalità e ispirato al potere rigenerante del mare, questo santuario offre trattamenti e servizi, tra cui un hammam e un percorso termale completo di sauna, bagno turco aromatico e terapie del freddo.

Il programma attinge agli elementi naturali e alle tradizioni globali del benessere, offrendo agli ospiti un approccio olistico al relax e al rinnovamento durante ogni viaggio, attraverso esperienze quali lo yoga all’alba e la meditazione sul ponte dello yacht, sessioni private di respirazione consapevole, allenamenti fitness personalizzati e pratiche guidate di mindfulness.

La Marina

Le giornate dedicate alla balneazione arricchiscono ulteriormente il tempo in mare, concedendo una pausa per esplorare acque tranquille e remote. La piattaforma si apre si entrambi i lati dell’imbarcazione come un vero beach club galleggiante di oltre 670 metri quadrati con accesso diretto al mare, sport acquatici e un programma ricreativo.

Oltre al tempo a bordo, ogni viaggio è completato da esperienze a terra e in mare personalizzate. Piuttosto che escursioni predefinite, gli itinerari sono personalizzati in anticipo dal team dedicato Four Seasons Yachts Experiences per riflettere le passioni individuali. Ogni viaggio si svolge in modo diverso, offrendo attività che spaziano da esplorazioni costiere appartate e incontri culturali privati e avventure su misura.

Per la sua stagione inaugurale, gli itinerari nel Mediterraneo a bordo del Four Seasons I abbinano porti iconici a scoperte costiere fuori dai sentieri battuti. Tra i punti salienti figurano mete note come Saint-Tropez, destinazioni come Bodrum e porti meno frequentati tra cui Idra e il Montenegro, oltre a navigazioni attraverso le isole greche e la costa croata. Nel suo primo anno, lo yacht svilupperà 32 viaggi distribuiti su 52 crociere, esplorando 130 destinazioni in più di 30 Paesi e territori in tutto il Mediterraneo in estate e nei Caraibi e alle Bahamas in inverno.