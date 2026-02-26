Four Seasons Yachts, che debutterà a marzo 2026 con Four Seasons 1 nel Mediterraneo, lancia la programmazione per il suo secondo inverno caraibico, quello del 2027-2028. La stagione presenterà 18 nuovi viaggi per 18 destinazioni aggiuntive.

“Ogni nuova stagione rappresenta un’evoluzione della nostra idea di ospitalità in mare: esploriamo destinazioni straordinarie ed inaspettate, costruendo itinerari che riflettono le passioni e lo stile di vita dei nostri ospiti – dice Ben Trodd, ceo di Marc-Henry Cruise Holdings, co-proprietaria/operatore di Four Seasons Yachts -. I Caraibi sono da sempre un rifugio naturale per gli amanti dello yachting. Con l’introduzione del Costa Rica, ampliamo la nostra offerta distintiva aprendo nuove prospettive di scoperta in una delle aree più affascinanti del mondo.”

È il Costa Rica, infatti, una delle novità della stagione. Gli itinerari includeranno scali in gateway esclusivi come Marina Papagayo e Bahía Golfito, dove marine private consentono un accesso diretto a litorali incontaminati, parchi naturali e riserve protette. Le partenze di gennaio e febbraio sono state studiate per intercettare uno degli spettacoli naturali più emozionanti della regione: la migrazione stagionale delle megattere nelle acque del Pacifico costaricano.

I ritmi lenti

La stagione 2027–2028 non si limita ad ampliare la mappa, ma ridefinisce il ritmo del viaggio. Dalle architetture coloniali e dai waterfront vibranti di Cartagena all’eleganza sofisticata di Gustavia, a St. Barths, ogni itinerario è costruito per combinare scoperta culturale e relax.

Le overnight stay permettono di vivere le destinazioni anche dopo il tramonto: cene sul mare nei porti storici, atmosfere intime, esperienze autentiche.

Elemento distintivo sono le Marina Days: giornate all’ancora in baie selezionate durante le quali gli ospiti possono accedere direttamente al mare dalla marina trasversale di bordo per nuotare, praticare sport acquatici o semplicemente rilassarsi in totale privacy.

Alcuni itinerari includeranno inoltre il passaggio attraverso il Canale di Panama, un’esperienza iconica che arricchisce il viaggio. Prima o dopo la crociera, un soggiorno a Cartagena offre un’ulteriore opportunità per sperimentare lo stile di ospitalità caratteristico di Four Seasons, con itinerari accuratamente studiati per offrire un’esperienza tra terra e mare.

Viaggi delle feste

Per la stagione 2027, Four Seasons Yachts reinterpreta il periodo festivo con viaggi dedicati al Thanksgiving, al Natale e al Capodanno. Le crociere di Thanksgiving e Natale si snoderanno tra le Piccole Antille, toccando isole iconiche come Saint Lucia, Martinica, Antigua e Nevis. Il viaggio di Capodanno proporrà invece un itinerario più ampio con scali a Curaçao e in Colombia.