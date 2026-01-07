Nel 2026 il comparto crocieristico entra in una fase di forte rinnovamento, con le navi di lusso protagoniste assolute. Debuttano due nuovi brand, Four Seasons Yachts e Orient Express Sailing Yachts, mentre Norwegian Cruise Line, Msc Crociere e Royal Caribbean International rafforzano le flotte con nuove mega-navi gemelle.
Four Seasons Yachts sarà la prima a entrare in servizio: il Four Seasons I, 34mila tonnellate di stazza lorda, debutterà a marzo dopo le prove in mare concluse a dicembre, con estate nel Mediterraneo e una suite da 900 mq. Orient Express seguirà a giugno con l’Orient Express Corinthian da 110 passeggeri; il secondo yacht, Orient Express Olympian, arriverà nel 2027. Entrambe navigheranno a vela quando possibile.
Nel lusso tradizionale spicca la Seven Seas Prestige di Regent Seven Seas Cruises, 822 passeggeri, che debutterà a dicembre con una transatlantica Barcellona-Miami e la Skyview Regent Suite da 800 mq. Emerald Cruises & Tours lancerà ad aprile la nave Emerald Kaia.
Tra le novità anche Explora III in acqua a luglio, Viking con due navi Viking Mira in primavera e Viking Libra a fine 2026, Norwegian Luna a marzo, Disney Adventure salperà da Singapore a marzo, mentre Legend of the Seas a luglio e Msc World Asia a dicembre, entrambe con debutto nel Mediterraneo.