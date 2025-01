Presso Fincantieri ad Ancona è stata varata la prima unità extralusso della flotta Four Seasons.

Si tratta di Four Seasons I, nave che utilizza le più recenti tecnologie di protezione ambientale, con una stazza lorda di 34mila tonnellate e 207 metri di lunghezza.

L’imbarcazione, come riporta Ansa, offre 95 suite con design personalizzato; ciascuna è dotata di ampie terrazze esterne, la più estesa delle quali, con una superficie di 457 metri quadri, appartiene alla Funnel Suite. Si tratta della prima in costruzione per Four Seasons Yachts da parte di Fincantieri: verrà consegnata a fine anno e prenderà il mare a gennaio 2026.

A celebrare il varo i rappresentanti di Marc-Henry Cruise Holdings, joint owner/operator di Four Seasons Yachts. Alla cerimonia di varo era presente la dirigenza di Fincantieri con il presidente Biagio Mazzotta, l’amministratore delegato e direttore generale Pierroberto Folgiero, il direttore generale della divisione navi mercantili Luigi Matarazzo. Per l’armatore erano presenti Nadim Ashi, Prosper Assouline e Bart Carnahan.

L’ordine per questa nuova serie di navi includeva l’opzione per altre due navi e aveva un valore di circa 1,2 miliardi di euro. A giugno del 2023 era stata comunicato dal cantiere l’esercizio dell’opzione per una seconda costruzione.