Egnazia Ospitalità Italiana, il gruppo di Aldo Melpignano specializzato nell’ospitalità di alta gamma, approda a Milano ottenendo la gestione di uno degli alberghi storici della città: l’ex Sheraton Diana Majestic, una struttura ancora operativa fino a quest’estate sotto l’insegna Marriott. L’edificio in stile Liberty sarà oggetto di un attento lavoro di restyling promosso da Immobiliare Diana, con interventi che riguarderanno sia la struttura principale, sia l’area circostante, con l’obiettivo di valorizzare la storia del luogo, nato nel 1842 come ‘Bagni di Diana’. Un luogo che, come spiega pambianconews.com, ha rappresentato per oltre un secolo un punto di riferimento per il capoluogo lombardo.

La ristrutturazione del cinque stelle prevede il restauro delle facciate originali, la rivisitazione degli interni e la creazione di spazi comuni pensati per accogliere iniziative culturali e sociali, nell’intento di fare della struttura un hub di socialità. La riapertura è prevista nel 2027.