Egnazia Ospitalità Italiana premiata ai Best Workplaces™ Italia 2025

Egnazia Ospitalità Italiana, il gruppo di gestione alberghiera nato da Aldo Melpignano, è stata riconosciuta, insieme alle strutture parte del gruppo già certificate, tra le 15 migliori aziende nella categoria 500-999 collaboratori della classifica Best Workplaces™ Italia 2025, redatta da Great Place To Work®.

L’indagine condotta tra i collaboratori ha chiesto un riscontro sui temi relativi all’ambiente di lavoro, l’engagement e il grado di soddisfazione. Il Trust index rilevato esprime le percezioni rispetto a cinque dimensioni della certificazione: credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione.

L’approccio For All™ adottato da Great Place To Work® valuta la capacità dell’azienda di garantire un’esperienza lavorativa positiva a tutti i collaboratori, indipendentemente da genere, età, anzianità aziendale, livello organizzativo o condizione contrattuale. Un aspetto cruciale per creare una cultura aziendale solida, basata su fiducia, equità e coesione. Da questo punto di vista Egnazia si distingue per la capacità di porre al centro le persone, riconoscendo che il benessere dei collaboratori è un elemento fondamentale per il successo. Investire nella valorizzazione del talento e nella crescita professionale è una priorità strategica per l’azienda, che continua a sviluppare politiche orientate alla formazione, all’inclusione e all’equità.