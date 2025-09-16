Dal 22 al 26 settembre il Forte Village in Sardegna ospiterà Essence of Sardinia 2025, il più grande dei tre appuntamenti internazionali firmati Essence of Luxury. “Come annunciato nel 2024, il nostro evento di punta si moltiplica per tre nel 2025 e avrà luogo in tre nuove destinazioni, distribuite in tre continenti - spiega Quentin Desurmont, fondatore e ceo -. Si tratta di una tappa importante per noi, che conferma la vocazione di essere il network di viaggi di lusso più internazionale”.

Il format, che dopo Phuket e Panama approda ora in Italia, vedrà la partecipazione dei partner fornitori europei e africani e dei travel designer provenienti da 77 Paesi. “Essence of Sardinia sarà il più grande dei tre eventi, un’occasione per incontrarci, rafforzare legami e condividere visioni. Dopo il successo delle prime edizioni, siamo entusiasti di accogliere Membri e Partner in Sardegna” aggiunge Desurmont.

Non solo networking, ma anche contenuti: la Essence Conference proseguirà il percorso su “Master Design and Craft”, con un nuovo capitolo dedicato a Iconicity. «Vogliamo riflettere su come creare icone nel mondo del travel di lusso: un passo ulteriore di un viaggio entusiasmante e stimolante» sottolinea il CEO. Dopo il Metaverso e l’avatar QNTN1, il focus 2025 sarà sull’intelligenza artificiale.