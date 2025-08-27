Sardegna di lusso: il debutto del gruppo brasiliano Jhsf

Il gruppo brasiliano Jhsf, proprietario della catena di hotel di lusso Fasano Jhsf Participações, ha dato il via al suo debutto italiano (ed europeo) in Sardegna con il soft opening del Fasano Al Mare Beach Club , di fronte all’isola di Tavolara.

Il beach club con ristoranti, spa, campi da tennis e centro fitness segna la prima tappa del progetto del gruppo per entrare nel mercato europeo del turismo di lusso. Al termine dei lavori, infatti, come scrive pambianconews.com il resort comprenderà anche un hotel upper level con 50 camere, 30 residenze private dai 200 ai 500 metri quadrati, ristoranti, negozi e un porto turistico.

Per realizzare questo suo primo progetto di ospitalità di lusso in Italia, Jhsf Participações - in collaborazione con altri partner italiani, uniti nella società Tavolara Bay controllata in maggioranza dai brasiliani attraverso Jhsf Capital -, ha acquisito lo scorso anno una vasta area nei pressi di Porto San Paolo, verso San Teodoro.

Il resort sardo sarà il quattordicesimo di una collezione con strutture a New York, Punta del Este (Uruguay) e in altre otto destinazioni del Brasile, tra cui San Paolo e Rio de Janeiro. Oltre alla Sardegna, la società sta sviluppando un hotel a Miami, la cui apertura è prevista entro quest’anno, e uno a Londra che dovrebbe aprire nel 2026.