Evok Collection presenta il Nolinski Golfe de Saint-Tropez

Nolinski esce dalle città e sbarca a Saint-Tropez. Il gruppo Evok Collection ha infatti annunciato l’apertura, nell’aprile del 2027, del Nolinski Golfe de Saint-Tropez a Gassin alle porte di Saint-Tropez, in un luogo iconico, l’antico Mas de Chastelas, immerso in 3 ettari di giardini.

Qui tutto ruota intorno allo stile e al ritmo: pranzi che si allungano senza fretta, rientri dalla spiaggia, aperitivi al bar, cene e incontri che si intrecciano. La struttura è ideale anche per i soggiorni in gruppo, con un’attenzione particolare rivolta a tutte le generazioni. Il progetto è guidato dalla società immobiliare Zaka Investments per conto di Evok Collection, di proprietà di Pierre Bastid e in partnership con Famille C Participations (il fondo di investimento della famiglia Courtin – Clarins), azionista strategico di Evok Collection.

“Costruiamo il desiderio attraverso l’esperienza: l’attenzione ai dettagli, l’arte del servizio, il ritmo di un luogo. È questo che costruisce la notorietà di un marchio nel tempo” afferma Romain Yzerman, co-fondatore del gruppo Evok.

Nolinski Golfe de Saint-Tropez è pensato come una destinazione completa: si viene per pranzare, ritrovarsi, prepararsi, cenare e prolungare la serata, immersi in quel mix tipicamente tropézien di leggerezza ed eleganza. Un indirizzo che celebra il piacere, l’energia e il desiderio di essere lì.

Ideato e progettato da Nathan Litera, Nolinski Golfe de Saint-Tropez interpreterà lo stile Nolinski in versione Costa Azzurra: linee pulite, materiali sensuali, luce onnipresente e una visione della vita quotidiana pensata per l’estate. La struttura comprenderà 55 camere e suite con terrazze, un ristorante con area bar, una zona wellness con spa, oltre a spazi dedicati ai più giovani come miniclub e teen zone.

Completano l’offerta due piscine (da 18 e 33 metri), un club tennis e padel, giardini e un servizio concierge. Nel loro insieme, questi spazi creano un’esperienza cinque stelle che accompagna l’intera giornata, dal mattino alla sera.