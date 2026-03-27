Roma: Philippe Starck firma il terzo Brach d’Europa

Aprirà nel primo trimestre 2027 ma sarà già prenotabile dal prossimo luglio a pochi passi da piazza del Popolo. Stiamo parlando del Brach Roma del gruppo Evok che, come le strutture di Parigi e Madrid, porta la firma di Philippe Starck, tra i più autorevoli designer del panorama architettonico e artistico contemporaneo. Con questa nuova apertura Brach inaugura la sua terza destinazione internazionale e prosegue nello sviluppo di un marchio dal carattere immediatamente riconoscibile, espressione di un lusso vivace, urbano e culturale, pensato per dialogare in modo autentico con la città.

“Brach - spiega Romain Yzerman, co-fondatore del gruppo Evok - è un marchio che si riconosce per la sua energia: luoghi caratteristici, curati nei minimi dettagli, che creano una vera notorietà”.

Il cinque stelle lusso disporrà circa 60 camere e suite, molte delle quali dotate di terrazze private. Il cuore dell’hotel sarà animato dal ristorante Brach, affiancato da un patio e da un bar italiano, con un rooftop che offrirà un punto di vista privilegiato sulla città. Lo Sport & Wellness Club avrà una piscina da 25 metri.

Il progetto del nuovo Evok è guidato dalla società immobiliare Zaka Investments per conto di Evok Collection, di proprietà di Pierre Bastid e in partnership con Famille C Participations (il fondo di investimento della famiglia Courtin – Clarins), azionista strategico di Evok Collection.