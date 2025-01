Evok Collection apre a Madrid il suo secondo indirizzo estero

Secondo indirizzo oltre i confini della Francia per Evok Collection. Dopo il Nolinski Venezia, il gruppo alberghiero punta un’altra bandierina all’estero, aprendo un nuovo hotel in Spagna, a Madrid.

Si tratta del Brach Madrid, struttura che sorge in un edificio storico costruito tra il 1919 e il 1922 dall’architetto Jerónimo Pedro Mathet Rodriguez. Situato al numero 20 della Gran Via, l’edificio di sette piani con belvedere fu eretto su un terreno ricco di storia francese. La struttura è situata dove un tempo si trovava il Palacio de Masserano, il palazzo in cui Victor Hugo visse tra il 1811 e il 1812.

L’edificio ha ospitato anche inquilini illustri, come la famiglia Alfonsos, fotoreporter i cui laboratori hanno avuto sede ivi dal 1939 al 1990.

Il progetto di recupero e restyling della struttura porta la firma dell’archistar Philippe Starck. All’interno 57 camere - di cui 3 suite -, un ristorante, un bar e una pasticceria. Non manca la spa, La Capsule.