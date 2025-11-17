Explora Journeys debutta su TikTok per avvicinare le nuove generazioni

Explora Journeys punta il mirino sulle nuove generazioni. E lo fa debuttando su Tik Tok con il canale ufficiale @ExploraJourneys_. Attraverso il profilo il brand luxury del Gruppo Msc guarda a un pubblico nuovo: “Attraverso TikTok apriamo il nostro mondo a una comunità più ampia, a coloro che forse non avevano mai considerato l’idea di scoprire il mondo via mare, condividendo l’emozione, la bellezza e l’ispirazione che derivano dal navigare gli oceani con intenzione e passione”, spiega Anna Nash, presidente di Explora Journeys.

I contenuti del brand metteranno in risalto l’eleganza delle navi e la ricchezza degli itinerari, attraverso una lente visiva contemporanea.

Il canale TikTok darà, inoltre, visibilità alle personalità, ai luoghi e alle filosofie che plasmano Explora Journeys, dagli chef agli esperti di benessere, fino alle destinazioni.

Fil rouge di ogni contenuto sarà l’Ocean State of Mind, filosofia distintiva del brand.

Con il debutto su TikTok, Explora Journeys porta avanti una strategia che mira a presidiare i luoghi digitali più amati dalle nuove generazioni di viaggiatori.