Explora presenta con Jannik Sinner il programma benessere a bordo

Un primo assaggio del nuovo programma di benessere a bordo per gli ospiti di Explora Jouneys è arrivato con l’appuntamento, organizzato a Melbourne in occasione degli Australian Open, dal brand di crociere, con il suo Global brand ambassador Jannik Sinner.



Il programma wellness di Explora è stato infatti disegnato dal campione di tennis italiano e dal suo team di Performance in esclusiva per gli ospiti delle navi. Basato sull’approccio personale di Jannik per l’allenamento e il recupero e radicato nella filosofia di Ocean Wellness di Explora Journeys, il programma ‘In Balance: A Jannik Sinner Ocean Wellness Programme’ tradurrà questi principi in esperienze esclusive a bordo, disponibili su tutte le navi all’inizio della stagione mediterranea a partire da marzo 2026.

Movimento consapevole, respirazione terapeutica, recupero mirato e terapie contrastanti rigenerative saranno elementi centrali – tutti guidati dal potere rigenerante del mare.

Dietro lo stile di gioco di Sinner, infatti, apparentemente senza sforzo, si nasconde una preparazione fisica rigorosa, sebbene in gran parte invisibile, insieme a un allenamento mentale e a una straordinaria compostezza. Al centro della sua performance c’è un equilibrio finemente calibrato tra sforzo, recupero e chiarezza mentale, valori che risuonano nell’ Ocean State of Mind di Explora. Il brand, infatti, trae ispirazione dalla capacità del mare di portare calma, chiarezza e connessione, riflettendo le qualità rigenerative sempre più vitali per il benessere mentale e l’equilibrio complessivo.