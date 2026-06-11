Four Seasons Yacht rilancia: nel 2028 il Four Seasons II con Yacht Residential Suites

Arriva sulla scia del precedente Four Seasons I l’annuncio della nascita del secondo yacht voluto dal brand. Four Seasons II, che debutterà nel 2028, segna un’ulteriore evoluzione dell’esperienza di yachting ultra-lusso, introducendo un nuovo livello di ospitalità grazie alle esclusive Yacht Residential Suites.

“Dopo il debutto di questa nuova avventura, stiamo ampliando la nostra flotta in modo strategico e misurato, continuando a elevare l’esperienza degli ospiti - dice Ben Trodd, ceo di Marc-Henry Cruise Holdings Ltd., joint owner/operator di Four Seasons Yachts -. Four Seasons II parte da questa solida base, e introduce nuove proposte a bordo portando la personalizzazione a un livello superiore grazie a suite dalle dimensioni e dal comfort tipici di una residenza privata. Ogni dettaglio è stato curato per far sentire gli ospiti a casa, ovunque stiano navigando”.

Progettato per offrire un’atmosfera più vicina a quella di una residenza privata sul mare, lo yacht ospiterà 79 suite, tra cui una nuova collezione di Yacht Residential Suites, con un rapporto uno a uno tra ospiti e personale, garantendo un servizio altamente personalizzato. Gli ospiti potranno scoprire esperienze gastronomiche di livello internazionale, percorsi wellness immersivi e itinerari accuratamente selezionati, progettati per offrire un viaggio ancora più esclusivo, riservato e personale.

“Four Seasons si è sempre distinta per la qualità delle esperienze che crea e per l’attenzione autentica che dedica a ogni ospite - afferma Alejandro Reynal, presidente e ceo di Four Seasons -. La nostra prima imbarcazione ha dimostrato quanto naturalmente questa filosofia possa estendersi al mare. Con Four Seasons II continueremo a sviluppare questa visione, creando esperienze profondamente personali, curate in ogni dettaglio e autenticamente Four Seasons”.

Le Yacht Residential Suites

Pensate per chi desidera il massimo in termini di spazio, privacy e flessibilità, le Yacht Residential Suites dalle generose dimensioni offrono un’autentica esperienza residenziale in mare, con ampie zone living open space, terrazze private e un servizio personalizzato modellato sulle esigenze di ciascun ospite.

Disponibili con due, tre o quattro camere da letto e situate sui ponti superiori, le suite sono ideali per soggiorni prolungati, viaggi in compagnia e vacanze multigenerazionali. Tra le dotazioni figurano cucine integrate con zona pranzo, spazi dedicati all’intrattenimento e, in alcune configurazioni selezionate, piccole piscine private, docce esterne e servizi wellness dedicati. Un concierge personale si occuperà di ogni dettaglio, dalla ristorazione personalizzata alle esperienze Shore and Sea, per garantire un soggiorno impeccabile.