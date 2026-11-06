Grand Hyatt The Red Sea apre a Shura Island

Il Grand Hyatt The Red Sea, situato a Shura Island, parte della destinazione saudita The Red Sea, annuncia l’apertura. La struttura conta 430 camere, suite e ville, una proposta gastronomica diversificata e servizi dedicati al benessere, alle famiglie e al tempo libero.

Tra i principali elementi distintivi del nuovo resort figura l’offerta per il segmento Mice, grazie a oltre 2.400 mq di spazi dedicati agli eventi, come ballroom, sale conferenze e aree esterne per eventi aziendali o celebrazioni private.

La struttura dispone di piscine interne ed esterne, un centro fitness, la Ethereal Spa e spazi dedicati ai più giovani, tra cui Camp Hyatt e aree riservate agli adolescenti. L’esperienza gastronomica si articola attraverso nove concept di ristorazione e socialità, con proposte che spaziano dalla cucina internazionale a esperienze culinarie firmate da chef di fama internazionale.

“Oltre a introdurre nella destinazione un brand premium riconosciuto a livello internazionale, il Grand Hyatt The Red Sea rafforza la nostra capacità di ospitare conferenze internazionali, incontri aziendali e grandi eventi. Mentre continuiamo ad accogliere visitatori da tutto il mondo, stiamo sviluppando le infrastrutture necessarie per rispondere alle esigenze sia dei viaggiatori leisure sia di quelli business, consolidando il posizionamento dell’Arabia Saudita come destinazione emergente di riferimento a livello globale per il turismo e i grandi eventi”, ha dichiarato John Pagano, group ceo di Red Sea Global.