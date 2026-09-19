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GTO Resorts accelera sul luxury con il modello destination resort

GTO Resorts accelera sul luxury con il modello destination resort
Il Maya Beach Resort

GTO Resorts accelera nell’ospitalità luxury della Costiera sorrentina con un modello che unisce real estate e gestione alberghiera. Il gruppo di Francesco Giglio registra una crescita media annua del fatturato tra il 15 e il 20% e conta sei strutture, 418 camere, 914 posti letto e 500 collaboratori. La strategia parte dall’acquisizione di asset dal potenziale inespresso, riqualificati e trasformati in destination resort aperti anche alla clientela esterna.

Per diversificare i ricavi e destagionalizzare la domanda, il portfolio integra 30 outlet food & beverage, 3 Spa e 3 beach club. Il Maya Beach Experience intercetta ospiti alto spendenti da Usa, Regno Unito, Medio Oriente e Sud America, mentre il Sorrento Riding Club, nella Tenuta Montecorbo, prepara un polo luxury legato alla natura e alle attività outdoor. “La riqualificazione immobiliare rappresenta il punto di partenza: il valore si genera intervenendo sulle linee di ricavo complementari”, spiega Giglio.

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