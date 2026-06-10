Hilton apre in Turchia il suo primo cave hotel: l’Elika Cave Suites Cappadocia

Una nuova struttura dal carattere architettonico unico, che nasce dal restauro di secolari abitazioni rupestri e garantisce ai suoi ospiti un grande impatto scenografico. Ad aggiungerla al portfolio globale di Curio Collection è Hilton ed il suo nome è Elika Cave Suites Cappadocia, Curio Collection by Hilton.

Il primo cave hotel del gruppo si trova a Ortahisar tra i ‘camini delle fate’ della Cappadocia, inserita nella lista del Patrimonio Unesco, accanto al Castello di Ortahisar, uno dei riferimenti naturali più caratteristici della regione. La disposizione è simile a quella di un piccolo villaggio e ogni spazio è stato restaurato nel rispetto della struttura originaria e dell’integrità della pietra, della luce e dell’atmosfera che caratterizzano l’ambiente delle grotte. L’hotel dispone di 36 camere e suite progettate individualmente, ognuna delle quali unica per disposizione, luce e materiali, modellate dalle strutture rupestri originarie e rifinite a mano per preservare un autentico legame con il territorio.

“In Turchia - spiega David Kelly, senior vice president, Continental Europe di Hilton - un hotel su cinque nella nostra pipeline è una struttura lifestyle, con 14 lifestyle hotel già operativi o in fase di sviluppo. Curio Collection ci consente di offrire soggiorni profondamente radicati nella destinazione, qui resi vivi dal contesto della Cappadocia, dall’architettura rupestre e dal design ispirato al territorio”.

L’artigianato locale è evidente in tutta la struttura, con elementi in pietra, legno, ceramica e tessuti. I soggiorni includono cave suite con piscine private, camere dotate di tradizionali hammam turchi, oltre a caminetti e vasche idromassaggio. Alcune suite selezionate offrono vasche idromassaggio in terrazza, mentre la villa dispone di una infinity pool con vetrata frontale.

Si tratta, spiega Nilüfer Durukan, general manager di Elika Cave Suites Cappadocia, Curio Collection by Hilton di un hotel “straordinario, progettato per raccontare una storia su misura radicata nello spirito della Cappadocia. Il nostro obiettivo era preservare il patrimonio della regione offrendo al tempo stesso comfort contemporaneo e momenti irripetibili. Qui la storia non viene soltanto osservata, ma vissuta, diventando parte del viaggio di ogni ospite”.