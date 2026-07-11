Hilton Honors-Explora Journeys: prende il via la partnership

Prende il via da questa settimana la partnership tra Hilton ed Explora Journeys, con la quale i soci Hilton Honors possono accumulare e utilizzare i punti per prenotare crociere di lusso con Explora Journeys tramite Hilton , beneficiando inoltre di vantaggi ed esperienze premium a bordo.

I soci Hilton Honors che prenotano una crociera Explora Journeys tramite Hilton possono accumulare 10 punti base per ogni dollaro speso sulla tariffa della crociera, utilizzare i propri Punti per vivere esperienze in alcune delle destinazioni più ambite al mondo e beneficiare di uno sconto esclusivo del 5% su tutte le tariffe Explora Journeys. Inoltre, possono accumulare Punti Bonus e accedere a vantaggi aggiuntivi in base al proprio livello di appartenenza al programma Hilton Honors.

“I viaggiatori di oggi ricercano esperienze autentiche e coinvolgenti, un riconoscimento personale e la libertà di esplorare il mondo in modo unico e su misura - ha affermato Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Questa nuova fase della nostra partnership con Hilton Honors riflette l’impegno condiviso verso un’ospitalità d’eccellenza e la volontà di riconoscere ogni ospite nella sua individualità”.